В Мурманской области подросток ранил знакомого ножом на детской площадке

17:31
Фото: СУ СКР по Мурманской области
В Кандалакше Мурманской области 13-летний подросток ранил 14-летнего знакомого ножом на детской площадке. Следственный комитет проводит проверку, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
9 ноября между несовершеннолетними 2006 и 2007 годов рождения произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. В ходе драки один из подростков ударил оппонента ножом в область живота, после чего скрылся.
Раненый мальчик добрался до дома, где родители вызвали скорую помощь. Подростка госпитализировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Следователи уже опросили подростка, ранившего сверстника, его родителей, родителей пострадавшего и очевидцев произошедшего.
В СК отметили, что подростки не состояли на учете в органах учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в образовательном учреждении характеризуются положительно.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на севере Москвы. Пострадавшую госпитализировали. В правоохранительных органах не уточнили, каков был характер полученных женщиной телесных повреждений.
9 ноября в районе Покровское-Стрешнево обнаружили раненую девушку 1995 года рождения. Неизвестный нанес ей удар в область шеи. На момент появления помощи девушка находилась в геморрагическом шоке.
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