Девушку с колото-резаным ранением шеи нашли на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в районе Покровское-Стрешнево неизвестный ранил девушку 1995 года рождения в шею, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Отмечается, что утром 8 ноября мужчина обратился в полицию и рассказал, что обнаружил раненую девушку возле дома 20 по улице Сходненский тупик.

"Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили у железнодорожных путей сотрудницу частного охранного предприятия 1995 года рождения с колото-резаным ранением шеи в состоянии геморрагического шока. Скорая помощь госпитализировала ее", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что нападавший совершил преступление за час до обнаружения жертвы, а после скрылся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее три человека погибли в результате ЧП в воинской части в Воронежской области.

Инцидент произошел на территории военного аэродрома Балтимор. По данным источника агентства, военнослужащий убил трех человек и забаррикадировался на территории части. Также сообщается, что один пострадавший в результате инцидента выжил и находится в реанимации.

