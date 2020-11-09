Три человека погибли после стрельбы на аэродроме под Воронежем

09:14 (обновлено 09.11.2020 09:42)
Фото: russiadefence.net
Три человека погибли в результате ЧП в воинской части в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
"Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там несколько погибших", – отметили в администрации.
Инцидент произошел на территории военного аэродрома Балтимор. По данным источника агентства, военнослужащий убил трех человек и забаррикадировался на территории части.
Также сообщается, что один пострадавший в результате инцидента выжил и находится в реанимации.
Ранее на территории бывшей воинской части в Рязанской области произошли взрывы, которые вызвали пожар. В результате инцидента были эвакуированы свыше 1,6 тысячи человек из соседних с местом происшествия поселков. Сообщалось, что в двух населенных пунктах сгорело 21 строение из-за пожара.
25 октября 2019 года в воинской части в Забайкальском крае солдат-срочник устроил стрельбу в воинской части во время сдачи караула. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. Сообщалось, что за день до инцидента между солдатом и погибшими произошел конфликт.
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