Три человека погибли после стрельбы на аэродроме под Воронежем

Фото: russiadefence.net

Три человека погибли в результате ЧП в воинской части в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там несколько погибших", – отметили в администрации.

Инцидент произошел на территории военного аэродрома Балтимор. По данным источника агентства, военнослужащий убил трех человек и забаррикадировался на территории части.

Также сообщается, что один пострадавший в результате инцидента выжил и находится в реанимации.

Ранее на территории бывшей воинской части в Рязанской области произошли взрывы, которые вызвали пожар. В результате инцидента были эвакуированы свыше 1,6 тысячи человек из соседних с местом происшествия поселков. Сообщалось, что в двух населенных пунктах сгорело 21 строение из-за пожара.

25 октября 2019 года в воинской части в Забайкальском крае солдат-срочник устроил стрельбу в воинской части во время сдачи караула. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. Сообщалось, что за день до инцидента между солдатом и погибшими произошел конфликт.