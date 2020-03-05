Пять военнослужащих пострадали от взрыва боеприпаса под Мурманском – СМИ

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Пять военнослужащих пострадали из-за взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Сообщается, что пострадавшие получили незначительные травмы.
"Пять военнослужащих получили незначительные травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса во время плановых занятий в воинской части в Печенгском районе Мурманской области", – рассказал источник.
Отмечается, что официальные представители экстренных служб пока не подтвердили сообщение о взрыве.
Дальнейшая информация уточняется.
Ранее российские военные пострадали при взрыве бомбы в Сирии. Инцидент произошел во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля.