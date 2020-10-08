Более 20 строений сгорели из-за пожара на военном складе под Рязанью

Фото: МЧС России

В двух населенных пунктах Рязанской области из-за пожара и взрывов на военном складе сгорело 21 строение, сообщает ТАСС.

Речь идет о населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка, которые находятся недалеко от склада.

В экстренных службах рассказали, что пожарным удалось не допустить распространение огня на населенный пункт Желтухинский, где находятся 66 жилых домов и более 430 жителей.

Глава МЧС Евгений Зиничев и заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков осмотрели место пожара и территории, на которых повреждены жилые строения.

Пожар начался в бывшей воинской части возле поселка Желтухино в среду, 7 октября. Из населенного пункта вывезли 130 школьников и 16 детей младшего возраста.

Всего по Рязанской области эвакуировано более 1,6 тысячи человек. В основном людей вывозили из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места пожара.

В связи с инцидентом перекрыли движение на автомобильной трассе "Каспий". В результате происшествия пострадали пять человек.

Для тушения привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, четыре самолета Ил-76, а также робототехнические комплексы "Уран-6", "Уран-14" и БЛА "Орлан-10".

