Очевидец рассказал о взрывах на территории военной части в Рязанской области

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"Видео снимал из города Ряжска примерно в 15-18 километрах от военной части. Взрывы звучат до сих пор. С интервалами, но громыхает достаточно хорошо. Население близлежащих населенных пунктов от места взрыва эвакуируют. Это деревни Желтухино, Гореловка, Шелемишево", – рассказал Антон.
По словам Балабаева, в Ряжске задымления нет. Но это чистое везение: ветер дует в другую сторону от населенного пункта. А вот бабушке и дедушке Антона повезло меньше. Они проживают в Гореловке, где практически ничего не видно из-за дыма.
"Мы сами забирали дедушку и бабушку из Гореловки. Дорога перекрыта, пробирались окольными путями", – рассказывает Балабаев.
Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на территории военной части, рассказали в пресс-службе МЧС России.
О пожаре стало известно в среду, 7 октября. В Западном военном округе факт возгорания подтвердили и уточнили, что происходят единичные взрывы боеприпасов. Из-за пожара было перекрыто движение на автомобильной трассе "Каспий".
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