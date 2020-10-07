Очевидец рассказал о взрывах на территории военной части в Рязанской области

Видео: очевидец Антон Балабаев

Житель города Ряжска Рязанской области Антон Балабаев рассказал Москве 24, что взрывы боеприпасов на территории военной части в Рязанской области продолжаются до сих пор.

"Видео снимал из города Ряжска примерно в 15-18 километрах от военной части. Взрывы звучат до сих пор. С интервалами, но громыхает достаточно хорошо. Население близлежащих населенных пунктов от места взрыва эвакуируют. Это деревни Желтухино, Гореловка, Шелемишево", – рассказал Антон.

По словам Балабаева, в Ряжске задымления нет. Но это чистое везение: ветер дует в другую сторону от населенного пункта. А вот бабушке и дедушке Антона повезло меньше. Они проживают в Гореловке, где практически ничего не видно из-за дыма.



Фото: очевидец Антон Балабаев

"Мы сами забирали дедушку и бабушку из Гореловки. Дорога перекрыта, пробирались окольными путями", – рассказывает Балабаев.





Антон Балабаев очевидец Там (в Гореловке. – Прим. ред.) сейчас суматоха. Часть "Волгоградки" (трасса, примыкающая к городу Ряжску. – Прим. ред.) повредилась. В Гореловке эвакуация, люди плачут: кто болеет, у кого хозяйство, не хотят, не знают, как уезжать, надолго ли это все затянется. Все в шоке.

Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на территории военной части, рассказали в пресс-службе МЧС России.

О пожаре стало известно в среду, 7 октября. В Западном военном округе факт возгорания подтвердили и уточнили, что происходят единичные взрывы боеприпасов. Из-за пожара было перекрыто движение на автомобильной трассе "Каспий".

