Федеральную автодорогу "Каспий" перекрыли из-за взрывов на военном арсенале

Фото: соцсети

На автомобильной трассе "Каспий" в Рязанской области перекрыли движение транспорта из-за продолжающихся взрывов боеприпасов на военном арсенале, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 Каспий перекрыто", – сказали в ведомстве.

В МЧС также сообщили об эвакуации жителей десяти деревень в радиусе 5 километров в Рязанской области в связи с происходящим. На место ЧП уже направлен местный пожарно-спасательный гарнизон и пожарный поезд. Кроме того, специалисты привели в готовность самолет Ил-76 МЧС России.

Пожар в Рязанской области произошел на территории бывшей воинской части. Там происходят одиночные взрывы боеприпасов. На место направлена группа спасателей и 14 единиц техники. В министерстве сообщили, что пожар произошел из-за возгорания сухой растительности, после чего начались взрывы.