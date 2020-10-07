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Пожар произошел в бывшей воинской части в Рязанской области, сообщили ТАСС представители Западного военного округа.

По данным агентства, на территории происходят одиночные взрывы боеприпасов. Причины происшествия не сообщаются.

Ранее в Крыму загорелся санаторий Минобороны "Ялта". Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. К тушению пожара привлекались 45 человек и 14 единиц техники, от МЧС РФ – 41 человек и 12 единиц техники. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.