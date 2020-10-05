Пожар произошел на территории усадьбы в Подмосковье

10:32
Фото: vk.com/tbalashikha
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на территории заброшенного строения в Балашихе. Пожар произошел на площади 300 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ведомства по Московской области.
"В 09:48 – локализация пожара на площади 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении. По данным подразделения, возгорание произошло по адресу: городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, владение 4.
Согласно информации из открытых источников, по этому адресу находится бывшая усадьба князей Голицыных "Пехра-Яковлевское". Причина пожара в Подмосковье в настоящий момент неизвестна. Для тушения огня были привлечены 56 сотрудников МЧС.
Ранее один человек стал жертвой пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
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