Возгорание произошло в высотке на Котельнической набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возгорание произошло в высотном здании на Котельнической набережной, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МЧС.

В доме 1/15 по Котельнической набережной загорелся деревянный шкаф. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Студенческой улице. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого пожар произошел на территории стройки жилого комплекса в районе дома 14 на Красноказарменной улице. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.