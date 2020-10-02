Пожар произошел на стройке ЖК в Лефортове

02 октября, 14:59 (обновлено 02.10.2020 15:16)
Очевидцы сообщают о возгорании на востоке столицы
На территории стройки жилого комплекса в районе дома 14 на Красноказарменной улице начался пожар. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Огонь распространился по первому этажу. Очевидцы утверждают, что на третьем этаже комплекса могут находиться рабочие.
В правоохранительных органах факт возгорания подтвердили.
"На Красноказарменной улице горит дом в строящемся жилом комплексе. Площадь пожара – 50 квадратных метров", – рассказал представитель экстренных служб столицы в разговоре с ТАСС.
Прибывшие на место пожара спасатели уже начали помогать людям, находящимся в здании.
В МЧС заявили, что в настоящее время пожар в строящемся жилом комплексе потушен. Он был ликвидирован в 14:55 по московскому времени.
Ранее пожар произошел в многоэтажном доме на улице Генерала Белова. Об инциденте рассказали очевидцы. В здании загорелась одна из квартир.
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