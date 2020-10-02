Пожар произошел на стройке ЖК в Лефортове

Очевидцы сообщают о возгорании на востоке столицы

На территории стройки жилого комплекса в районе дома 14 на Красноказарменной улице начался пожар. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Огонь распространился по первому этажу. Очевидцы утверждают, что на третьем этаже комплекса могут находиться рабочие.

В правоохранительных органах факт возгорания подтвердили.

"На Красноказарменной улице горит дом в строящемся жилом комплексе. Площадь пожара – 50 квадратных метров", – рассказал представитель экстренных служб столицы в разговоре с ТАСС.

Прибывшие на место пожара спасатели уже начали помогать людям, находящимся в здании.

В МЧС заявили, что в настоящее время пожар в строящемся жилом комплексе потушен. Он был ликвидирован в 14:55 по московскому времени.

Ранее пожар произошел в многоэтажном доме на улице Генерала Белова. Об инциденте рассказали очевидцы. В здании загорелась одна из квартир.

