Пожар в доме на западе Москвы потушен

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Пожарным удалось потушить пожар в квартире жилого дома на Студенческой улице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.
В ведомстве рассказали, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 22:20. Возгорание случилось по адресу: Студенческая улица, дом 19, корпус 3.
"Происходило возгорание в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома", – пояснили в МЧС.
Там отметили, что общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.
"В 22:38 по московскому времени возгорание ликвидировано", – заключили в МЧС.
Ранее на территории стройки жилого комплекса в районе дома 14 на Красноказарменной улице начался пожар. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Пожар произошел на стройке в Лефортове
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