На западе Москвы в жилом доме загорелась квартира

02 октября, 22:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве на Студенческой улице произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
"На Студенческой улице, 23 в жилом доме произошел пожар в одной из квартир. В настоящее время проходит эвакуация жильцов", – рассказал источник в экстренных службах.
Отмечается, что причина возгорания пока неизвестна.
Ранее на территории стройки жилого комплекса в районе дома 14 на Красноказарменной улице начался пожар. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь распространился по первому этажу. Прибывшие на место происшествия спасатели возгорание ликвидировали.
Пожар произошел на стройке в Лефортове
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