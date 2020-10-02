На западе Москвы в жилом доме загорелась квартира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на Студенческой улице произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

"На Студенческой улице, 23 в жилом доме произошел пожар в одной из квартир. В настоящее время проходит эвакуация жильцов", – рассказал источник в экстренных службах.

Отмечается, что причина возгорания пока неизвестна.

Ранее на территории стройки жилого комплекса в районе дома 14 на Красноказарменной улице начался пожар. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь распространился по первому этажу. Прибывшие на место происшествия спасатели возгорание ликвидировали.



Пожар произошел на стройке в Лефортове

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