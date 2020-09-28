Шесть человек спасены при тушении пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Люблино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

Возгорание на площади около семи квадратных метров произошло по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 10. В ходе его тушения были спасены шесть человек.

Собеседник агентства уточнил, что один человек обратился за медицинской помощью. Сейчас специалисты выясняют возможные причины возгорания.

Накануне пожар произошел в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате погибли три человека.

В областном управлении МЧС добавили, что горела квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. В ликвидации возгорания участвовали 37 человек и 14 единиц техники.