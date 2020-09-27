Три человека погибли при пожаре в Балашихе

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Три человека стали жертвами пожара в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, еще один человек пострадал. Возгорание произошло в микрорайоне Дзержинского, дом 35.

В областном управлении МЧС добавили, что горела квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. В ликвидации возгорания участвовали 37 человек и 14 единиц техники.

Ранее два человека погибли, еще восемь были спасены при пожаре в жилом доме в Домодедове.