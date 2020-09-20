Пожар произошел в частном доме под Егорьевском

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар произошел в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации областного главка МЧС, возгорание случилось по адресу: городской округ Егорьевск, деревня Княжево.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате случившегося пострадал один человек.

"Принятыми мерами возгорание ликвидировано", – подчеркнули в МЧС.

Там добавили, что в тушении приняли участие 16 человек и 4 единицы техники.

Ранее два человека погибли при пожаре на западе столицы. Инцидент случился на улице Багрицкого.