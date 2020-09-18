При пожаре на западе столицы погибли два человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире на западе Москвы, в результате погибли два человека. Об этом Агентству "Москва" сказал источник в экстренных службах.

"На улице Багрицкого, доме 8, произошло возгорание в квартире. В результате пожара погибли два человека", – сообщили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия находятся городские службы. Причина возгорания в доме в Можайском районе сейчас неизвестна.

Ранее автомобиль загорелся на Калужском шоссе. О пострадавших и причинах происшествия не сообщалось.

Кроме того, два человека погибли и один пострадал при пожаре в Солнечногорске. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".