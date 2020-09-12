Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Солнечногорске

08:14
Фото: Москва 24
Пожар в коттеджном поселке в Солнечногорске унес жизни двоих людей, включая ребенка, сообщает Агентство "Москва". Еще один человек пострадал.
Огонь вспыхнул в 4:10 в дачном доме в деревне Задорино. В 6:53 его потушили. Погибли взрослый и ребенок. 14-летнюю девочку доставили в НИИ имени Склифософского.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее сообщалось о гибели одного человека при пожаре в Пушкинском городском округе. Возгорание произошло в частном доме в поселке Ашукино.
Для тушении огня были задействованы 15 человек и четыре единицы техники. В настоящий момент огонь ликвидирован.
Три человека погибли при пожаре в Чертанове
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