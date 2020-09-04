Пожар охватил склад на площади 1,6 тыс "квадратов" в Ростовской области

05:13
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Склад загорелся в Ростовской области. Об этом пишет сайт областного главка МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло в городе Шахты по адресу: улица Илюшина, дом 9А. Огнем оказались охвачены складские помещения бывшего деревообрабатывающего цеха.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть ночью в пятницу в 1:15 по московскому времени. В 2:00 возгоранию был присвоен второй ранг сложности.
"В 2.41 по московскому времени пожар локализован на площади 1600 квадратных метров", – сообщается на сайте.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего пожара выясняются.
В 3:29 было объявлено о ликвидации возгорания. В тушении приняли участие 40 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.
Ранее пожар произошел в строительных бытовках в парке Северного речного вокзала в Москве. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
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