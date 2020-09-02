Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек из-за пожаров в Ростовской области

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Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек в результате лесных пожаров в Ростовской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя местного управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Замчалово Красносулинского района погибла женщина 1935 года рождения. Также отмечалось, что сгорело и ее домовладение.

Помимо этого, по словам представителя СУСК РФ по Ростовской области, в хуторе Тацинском районе обнаружили костные останки человека после тушения пожара. В настоящий момент проводятся доследственные проверки, на место выехали специалисты.

"Назначено проведение судебно-медицинских и иных необходимых экспертиз", – сообщил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что площадь природных пожаров в Ростовской области достигла 170 гектаров. В регионе были зафиксированы четыре ландшафтных возгорания. В связи с этим в хуторе Патроновка была проведена эвакуация около 100 человек.

До этого пожары дошли до СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе. Возгорание было ликвидировано в 20 строениях населенного пункта.