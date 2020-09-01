Уголовное дело возбудили по факту пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани

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Уголовное дело возбудили по факту лесного пожара в заповеднике между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что фигурантом является директор заповедника. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1, статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Решение было принято после рассмотрения материалов прокурорской проверки, заявили в ведомстве.

Пожар в заповеднике произошел 26 августа. Площадь возгорания в "Утрише" составила около 130 гектаров. В связи с пожаром из кемпингов были эвакуированы около тысячи туристов.

Для ликвидации возгорания были привлечены 500 человек и 86 единиц техники. Кроме того, на месте организовали работу авиационной и наземной техники.