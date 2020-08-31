Здание хлебокомбината загорелось в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге загорелось здание старейшего хлебопекарного завода Свердловской области "Смак". Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров, сообщает сайт "Аргументы и факты".

До прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек. На месте развернут штаб пожаротушения, созданы два участка тушения огня – внутри здания и на кровле.

С помощью специнструмента пожарные вскрывают конструкции кровли. В здании работают три звена газодымозащитной службы. К тушению пожара привлечены 83 человека и 18 единиц техники.

Хлебокомбинат "Смак" – первый хлебопекарный завод в Свердловской области, запущен в 1927 году, является крупнейшим на Урале.

Накануне в Новосибирске загорелся склад с лакокрасочными изделиями. Обрушилась крыша на площади 200 квадратных метров. Площадь горения составила тысячу квадратных метров.