Здание хлебокомбината загорелось в Екатеринбурге

09:13
Фото: 66.mchs.gov.ru
В Екатеринбурге загорелось здание старейшего хлебопекарного завода Свердловской области "Смак". Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров, сообщает сайт "Аргументы и факты".
До прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек. На месте развернут штаб пожаротушения, созданы два участка тушения огня – внутри здания и на кровле.
С помощью специнструмента пожарные вскрывают конструкции кровли. В здании работают три звена газодымозащитной службы. К тушению пожара привлечены 83 человека и 18 единиц техники.
Хлебокомбинат "Смак" – первый хлебопекарный завод в Свердловской области, запущен в 1927 году, является крупнейшим на Урале.
Накануне в Новосибирске загорелся склад с лакокрасочными изделиями. Обрушилась крыша на площади 200 квадратных метров. Площадь горения составила тысячу квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: