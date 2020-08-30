В горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске обрушилась кровля – МЧС

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В горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске обрушилась кровля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Обрушение произошло на площади 200 квадратных метров. На складе хранятся 15 газовых баллонов и большое количество других горючих материалов, что осложняет тушение. Уточняется, что в противопожарном водопроводе недостаточное давление", – сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, площадь горения составляет тысячу квадратных метров. Установлено, что внутри здания горит лакокрасочная камера.

Ранее в Оренбургской области загорелись 12 построек. Возгорание произошло на Лесной улице в поселке Колтубановском. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. К месту происшествия отправились два пожарных поезда. Всего в ликвидации пожара участвовали 62 человека и 24 единицы техники.