В поселке под Оренбургом загорелись 12 построек

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В Оренбургской области загорелись 12 построек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание произошло на Лесной улице в поселке Колтубановском. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. К месту происшествия отправились два пожарных поезда. Всего в ликвидации пожара участвуют 62 человека и 24 единицы техники.

К месту ЧП в ближайшее время выдвинутся также два самолета Ил-76 Минобороны и вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством емкостью пять тонн. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в деревообрабатывающем цехе и на складе с готовой продукцией в Московской области. Площадь возгорания, возникшая в деревне Щелково Сергиево-Посадского городского округа, составила 1,3 тысячи квадратных метров.

