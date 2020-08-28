В поселке под Оренбургом загорелись 12 построек

15:40
Фото: instagram.com/ural56ru
В Оренбургской области загорелись 12 построек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание произошло на Лесной улице в поселке Колтубановском. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. К месту происшествия отправились два пожарных поезда. Всего в ликвидации пожара участвуют 62 человека и 24 единицы техники.
К месту ЧП в ближайшее время выдвинутся также два самолета Ил-76 Минобороны и вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством емкостью пять тонн. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в деревообрабатывающем цехе и на складе с готовой продукцией в Московской области. Площадь возгорания, возникшая в деревне Щелково Сергиево-Посадского городского округа, составила 1,3 тысячи квадратных метров.
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