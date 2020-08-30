В Одинцовском районе ликвидировано открытое горение 12 гаражей

Фото: телеграм-канал МЧС России

Открытое горение 12 гаражей ликвидировано в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

"В 16.55 объявлен повышенный ранг пожара №2. По предварительным данным, происходит горение 12 гаражей на площади 300 квадрантных метров. В 18.47 ликвидация открытого горения", – уточнили в пресс-службе.

На месте работают 72 человека и 21 единица техники. Ранее стало известно, что возгорание случилось в доме 14 по Армейской улице в Кубинке.

В Оренбургской области на этой неделе загорелись 12 построек. Пожар случился на Лесной улице в поселке Колтубановском, его площадь составила 250 квадратных метров.