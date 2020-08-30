В Одинцовском районе загорелись 12 гаражей

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожар произошел в Одинцовском городском округе, там загорелись гаражи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Это случилось в доме 14 по Армейской улице в Кубинке. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, его площадь – 300 квадратных метров. Ликвидируют возгорание 72 человека и 21 единица техники.

Две недели назад гаражи потушили в подмосковной Балашихе. Жилые дома заволокло черным дымом, с огнем боролись 16 пожарных на четырех машинах. Сгорели 150 квадратов, пострадавших нет.