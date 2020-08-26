Пожар в районе заповедника "Утриш" в Анапе локализован

Фото: стоп-кадр видео телеграм-канала Hue

Спасателям удалось локализовать пожар в районе заповедника "Утриш" в Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города-курорта.

Огонь тушат уже третий день. На месте работают более 500 человек и 86 единиц техники. Организована совместная работа авиационной и наземной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 130 гектаров.

Накануне из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" эвакуировали около тысячи туристов. Всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком.

Также были организованы автобусы для транспортировки людей в близлежащие населенные пункты. Из-за лесного пожара в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС.