Около тысячи туристов эвакуировали под Анапой из-за лесного пожара

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Около тысячи туристов эвакуировали из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" под Анапой из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу муниципального образования.

Всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки людей в близлежащие населенные пункты, отметили в пресс-службе.

Накануне на территории государственного заповедника "Утриш" начался природный пожар. Огнем уже пройдено порядка 82 гектаров. Общий фронт составляет до 5 километров, фронт активного горения – около 3 гектаров.

В тушении пожара задействованы 217 человек и 21 единица техники. Организован постоянный подвоз воды. Также к тушению привлекались два вертолета и три катера МЧС.

В границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС.

Ранее в Биробиджане кошка спасла хозяев при ночном пожаре в частном доме. Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Оказалось, что в доме загорелась веранда.