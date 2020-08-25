Около тысячи туристов эвакуировали под Анапой из-за лесного пожара

11:13
Фото: vk.com/vivalautrish
Около тысячи туристов эвакуировали из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" под Анапой из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу муниципального образования.
Всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки людей в близлежащие населенные пункты, отметили в пресс-службе.
Накануне на территории государственного заповедника "Утриш" начался природный пожар. Огнем уже пройдено порядка 82 гектаров. Общий фронт составляет до 5 километров, фронт активного горения – около 3 гектаров.
В тушении пожара задействованы 217 человек и 21 единица техники. Организован постоянный подвоз воды. Также к тушению привлекались два вертолета и три катера МЧС.
В границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС.
Ранее в Биробиджане кошка спасла хозяев при ночном пожаре в частном доме. Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Оказалось, что в доме загорелась веранда.
Под Анапой горит заповедник "Утриш"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: