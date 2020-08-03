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Происшествия

16:20

Пожар стал причиной смертельного ДТП в Бразилии

происшествия ДТП за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Не менее восьми человек погибли и еще 23 пострадали в результате ДТП на юге Бразилии, сообщает портал G1 со ссылкой на спасательные службы региона.

Инцидент произошел в окрестностях столицы штата Парана города Куритиба. Причиной аварии стала плохая видимость на трассе из-за природных пожаров.

На месте аварии образовался затор из 16 автомобилей, в том числе грузовика, полицейской машины и пяти мотоциклов, попавших в ДТП.

Ранее восемь человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса вблизи пирамид Гизы в районе Эль-Марьютия на юге Каира. Автомобиль с людьми упал в оросительный канал.

Спасатели уже провели операцию по спасению выживших. Из воды удалось достать семерых человек. По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря управления водителем микроавтобуса.

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