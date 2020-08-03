Пассажирский автобус опрокинулся на Сахалине

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Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Углегорском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного УГИБДД РФ.

"Автобус перевернулся, там было 26 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

Представитель областного Минздрава, в свою очередь, сообщил агентству, что из-за ДТП пять человек нуждались в медицинской помощи. По его словам, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Накануне 14 человек пострадали в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Севастополе. Водитель автомобиля Mercedes врезался в автобус, который ехал впереди. В результате ДТП пострадали восемь взрослых и шестеро детей.

В МВД позднее сообщили, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол, материалы направлены в суд для решения вопроса о лишении его водительских прав.

