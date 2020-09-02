Площадь лесных пожаров в Ростовской области выросла до 170 гектаров

Фото: ТАСС/МЧС России

Общая площадь пожаров в Ростовской области достигла не менее 170 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального главка МЧС.

"По состоянию на 19:00 мск в Ростовской области действует 4 ландшафтных пожара, на общей площади 170 га", – сообщили в ведомстве.

2 сентября стало известно о возгорании в садовом товариществе в Ростовской области. На тот момент огонь охватил около 20 домов. Причиной происшествия стал лесной пожар в Белокалитвинском районе.

В МЧС сообщили, что на тушение лесных возгораний были направлены 406 человек и 120 единиц техники. Замечены очаги в Белокалитвинском и Тарасовском районах области.