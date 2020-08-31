Пожар в аварийном доме в центре Ростова-на-Дону локализовали

31 августа, 22:18
Фото: МЧС России
Пожар в трехэтажном аварийном здании в центре Ростова-на-Дону локализовали на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Локализация была завершена в 21:59. Инцидент произошел по адресу: улица Мечникова, дом 55. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.
В настоящий момент с огнем борются 62 человека. В тушении пожара задействованы 22 единицы техники. О пострадавших не сообщалось.
Ранее в Екатеринбурге загорелось здание старейшего хлебопекарного завода Свердловской области "Смак". Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров.
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