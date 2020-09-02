Около 20 домов загорелись в садовом товариществе под Ростовом-на-Дону

Фото: ГТРК "Дон-ТР"/пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области

Садовое товарищество загорелось в Ростовской области. К настоящему моменту огнем объято около 20 домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Лесной пожар распространился в Белокалитвинском районе вблизи хутора Богатов на площади два гектара. Огонь перекинулся на СНТ "Пионер".

К тушению пожара привлечены вертолет Ми-8 и 26 человек. Сейчас в районе пожара происходит наращивание группировки.

Ранее три ребенка погибли в результате пожара в Мордовии. Возгорание произошло в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района. Возраст погибших устанавливается.

До этого пять человек стали жертвами пожара в пятиэтажном доме в Махачкале. Погибли женщина и четверо детей.