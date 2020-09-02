Три ребенка стали жертвами пожара в Мордовии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три ребенка погибли в результате пожара в Мордовии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По имеющимся данным, возгорание произошло в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района. Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 1:20 по московскому времени.

"В ходе тушения сотрудниками МЧС были найдены тела троих детей", – подтвердили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас устанавливается возраст погибших.

Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 2:40 огонь был полностью ликвидирован.

Информации о причинах пожара на данный момент нет.

Ранее пять человек стали жертвами случившегося пожара в 5-этажном доме в Махачкале. Сообщалось, что среди погибших – взрослая женщина, а также четверо детей.

Накануне автомобиль сгорел в Москве на улице Ясеневой. Прибывшие на место пожарные смогли оперативно потушить огонь.