Три ребенка стали жертвами пожара в Мордовии

07:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три ребенка погибли в результате пожара в Мордовии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
По имеющимся данным, возгорание произошло в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района. Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 1:20 по московскому времени.
"В ходе тушения сотрудниками МЧС были найдены тела троих детей", – подтвердили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас устанавливается возраст погибших.
Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 2:40 огонь был полностью ликвидирован.
Информации о причинах пожара на данный момент нет.
Ранее пять человек стали жертвами случившегося пожара в 5-этажном доме в Махачкале. Сообщалось, что среди погибших – взрослая женщина, а также четверо детей.
Накануне автомобиль сгорел в Москве на улице Ясеневой. Прибывшие на место пожарные смогли оперативно потушить огонь.
На Ясеневой улице сгорел автомобиль
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