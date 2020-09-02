Пять человек погибли в результате пожара в доме в Махачкале

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Пять человек стали жертвами пожара в 5-этажном доме в Махачкале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, в результате пожара в двух квартирах в пятиэтажке Махачкалы пятеро погибших", – сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что среди погибших – взрослая женщина, а также четверо детей.

На месте продолжают работать сотрудники СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

"Причина возникновения пожара, количество погибших и пострадавших уточняется", – добавили в СК.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате пожара погибли девушка 16–17 лет, девочка 7–8 лет и мальчик 4–5 лет. Все они отравились продуктами горения.

18 августа пожар случился в жилом доме в Ростокине. В результате произошедшего погиб один человек.