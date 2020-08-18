Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ростокине

02:32
Фото: Москва 24/Мария Касатина
Пожар охватил квартиру жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.
Известно, что возгорание случилось на 5-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: проезд Кадомцева, дом 5, корпус 2.
"Один человек был спасен из горящей квартиры с помощью автолестницы. Еще один, к сожалению, погиб", – проинформировали в пресс-службе.
Огонь удалось полностью потушить в 0:47. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в общежитии МГУТУ имени Разумовского. Из здания были эвакуированы более 100 человек.
В результате возгорания пострадал один человек. Сообщалось, что ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Более 120 человек эвакуировали из-за возгорания в общежитии на севере Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: