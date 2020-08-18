Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ростокине

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Пожар охватил квартиру жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Известно, что возгорание случилось на 5-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: проезд Кадомцева, дом 5, корпус 2.

"Один человек был спасен из горящей квартиры с помощью автолестницы. Еще один, к сожалению, погиб", – проинформировали в пресс-службе.

Огонь удалось полностью потушить в 0:47. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в общежитии МГУТУ имени Разумовского. Из здания были эвакуированы более 100 человек.

В результате возгорания пострадал один человек. Сообщалось, что ему была оказана необходимая медицинская помощь.