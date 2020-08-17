Пожар произошел в общежитии МГУТУ имени Разумовского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Возгорание на площади 50 квадратных метров наблюдается по адресу: 1-й Балтийский переулок, дом 6/21, корпус 1. По предварительным данным, пожар произошел на 6-м этаже.

В целях безопасности из здания эвакуировали более 100 человек. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. К настоящему моменту спасателям удалось сбить открытое горение.

Ранее сообщалось о возгорании на складе лакокрасочной продукции в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Пожар произошел по адресу: переулок Спортсменский, 12Б. К тушению пожара были привлечены 100 человек и 35 единиц техники.

