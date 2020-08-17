Открытое горение ликвидировали на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде

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Склад лакокрасочной продукции загорелся в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, открытое горение было ликвидировано, говорится на официальном сайте МЧС по региону.

"В 17:30 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В 17:40 – ликвидация открытого горения. В 17:46 на пожар прибыл пожарный поезд. К тушению пожара привлекаются 100 человек и 35 единиц техники", – заявили в экстренном ведомстве.

Причина пожара неизвестна, на месте происшествия работают оперативные службы. Пожар произошел по адресу: переулок Спортсменский, 12Б.

Ранее три человека пострадали при пожаре в Подмосковье. Как уточняется, пожар произошел в селе Вемилово.