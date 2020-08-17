Три человека пострадали при пожаре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме в Ступинском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, пожар произошел в селе Вемилово.

"В доме находились шесть человек, их удалось спасти, но три человека пострадали. Подросток 2004 года рождения получил ожоги рук, женщина с ребенком – ожоги 90% тела", – сказал собеседник агентства.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Зелнограде погибли два человека. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на седьмом этаже строения.

