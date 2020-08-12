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Происшествия

15:32

Пожар на нефтепроводе произошел в Октябрьском районе ХМАО

происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу

Пожар на нефтепроводе произошел в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

Плошадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание произошло на нефтепроводе насосной станции.

"По предварительным данным, пострадали три человека, один из них погиб", – сообщил источник.

Ранее возгорание произошло на АЗС в Волгограде. Сообщалось, что загорелась цистерна с газом. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. В результате инцидента пострадали 13 человек, водитель газовоза был направлен в реанимационное отделение.

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