Женщина-инвалид скончалась в машине скорой помощи после пожара в квартире в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в квартире произошел в столичном районе Лефортово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу шоссе Энтузиастов, дом 11А, корпус 1. По предварительным данным, загорелась кровать, на которой находилась женщина-инвалид 1959 года рождения. Она скончалась в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в автобусах в городском округе Люберцы в Московской области. Он получил ожоги второй степени. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров на Касимовском шоссе в поселке Малаховка.

