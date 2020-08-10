В подмосковных Люберцах загорелись автобусы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Несколько автобусов загорелись в подмосковных Люберцах, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в поселке Малаховка возле дома 3а по Касимовскому шоссе. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

В МЧС сообщили об угрозе перехода огня еще на 10 автобусов. На месте работают пожарные.

Ранее пожар произошел на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Причина возгорания пока неизвестна, на месте работают спасатели.

Ранее пожар произошел в больнице в Приморье. Огонь охватил здание больницы в поселке Славянка Хасанского района. На месте происшествия работали пожарные 52-й пожарной части.

Общая площадь пожара составила 1,5 квадратного метра. В ходе тушения из здания удалось спасти четырех человек.

