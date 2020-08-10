Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре под Тверью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое детей и двое взрослых стали жертвами пожара в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Сообщается, что возгорание произошло в частном доме в населенном пункте Гора Селижаровского района.

"Погибли четыре человека, из них двое детей", – подтвердил представитель.

Он добавил, что огонь распространился на площади 56 квадратных метров. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.

Ранее пожар произошел в больнице в Приморье. Огонь охватил здание в поселке Славянка Хасанского района.