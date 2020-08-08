При пожаре в Реутове пострадал один человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате пожара в одной из квартир в Реутове пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Реутов, улица Победы, дом 22, корпус 1. Есть пострадавший. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 25 человек и семь единиц техники.

Ранее на заводе по производству сэндвич-панелей в Волгоградской области также произошло возгорание. Общая площадь пожара составила тысячу квадратных метров.