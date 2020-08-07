Росгвардейцы предотвратили пожар в квартире на юго-востоке Москвы

16:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В квартире на юго-востоке столицы сотрудники Росгвардии предотвратили пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления национальной гвардии России.
"В одной из охраняемых квартир многоквартирного дома на улице Юных Ленинцев сработал датчик движения, о чем сразу стало известно в дежурной части отдела вневедомственной охраны по Юго-Восточному административному округу", – рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что из жилого помещения идет густой дым. Они вызвали сотрудников МЧС и начали эвакуировать жильцов дома. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на крыше здания по улице Кременчугской, 21, загорелись холодильная установка и битум. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Позже стало известно, что пожар ликвидирован.
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