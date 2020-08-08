Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Пожар произошел на заводе по производству сэндвич-панелей в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание наблюдается по адресу улица Александрова, дом 51. Там горит отдельно стоящее одноэтажное здание. Общая площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. В МЧС сообщили, что угрозы распространения огня нет.

Ликвидацией пожара занимаются пожарно-спасательные подразделения. Всего к тушению привлечено 54 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент специалисты выясняют возможные причины возгорания.

Накануне пожар произошел в цеху по производству щепы в подмосковном городе Истра. Пожар случился по адресу улица Загородная, 2. Общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.

