15:16 (обновлено 08.08.2020 15:26)
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Пожар произошел на заводе по производству сэндвич-панелей в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание наблюдается по адресу улица Александрова, дом 51. Там горит отдельно стоящее одноэтажное здание. Общая площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. В МЧС сообщили, что угрозы распространения огня нет.
Ликвидацией пожара занимаются пожарно-спасательные подразделения. Всего к тушению привлечено 54 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание.
Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент специалисты выясняют возможные причины возгорания.
Накануне пожар произошел в цеху по производству щепы в подмосковном городе Истра. Пожар случился по адресу улица Загородная, 2. Общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.
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