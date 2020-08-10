Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в больнице в Приморье. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевое учреждение по пожарной безопасности (ГОЧС).

Известно, что огонь охватил здание больницы в поселке Славянка Хасанского района. На место происшествия оперативно прибыли пожарные 52-й пожарной части.

"В палате для буйных терапевтического отделения на третьем этаже тлел матрас <...> , наблюдалось сильное задымление в палате, в коридоре и подсобных помещениях отделения", – отметили в ГОЧС.

Общая площадь пожара составила 1,5 квадратного метра. В пресс-службе уточнили, что в ходе тушения из здания удалось спасти четырех человек.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент причины пожара неизвестны.

Ранее огонь охватил жилой дом в Астраханской области. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.