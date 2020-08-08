Пожар произошел в жилом доме в Астраханской области

Фото: МЧС России/ТАСС

Жилой дом с мансардой загорелся в Астраханской области. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального глава МЧС.

Возгорание произошло в Трусовском районе, на площади Артема Сергеева, дом 11. В тушении пожара задействованы девять единиц техники и 35 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших и угрозы другим домам нет.

Ранее сообщалось, что по этому адресу пожар охватил четыре дома. Эта информация не подтвердилась.

Сегодня же в результате пожара в одной из квартир в Реутове пострадал человек. В тушении возгорания были задействованы 25 человек и семь единиц техники.