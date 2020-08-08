Пожар произошел в квартире на востоке Москвы

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Пожар произошел в квартире жилого дома на Уральской улице в столичном районе Гольяново. По сообщениям очевидцев, пламя тушат с нижнего этажа.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 15 квадратных метров.

Сегодня же на Лесной улице загорелись вендинговые автоматы. Обошлось без пострадавших.

Накануне здание ГИБДД загорелось на западе Москвы. Возгорание происходило на улице Кременчугской, 21.

Там горели холодильная установка и битум. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.