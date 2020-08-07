Здание ГИБДД загорелось на западе Москвы

Видео: очевидец

В Москве по адресу улица Кременчугская, 21 загорелось здание 1-го батальона 2-го спецполка ДПС ГИБДД. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, загорелись холодильная установка и рубероид на крыше.

На кадрах, сделанных очевидцами, видны клубы черного дыма. На месте работают пожарные службы.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелось здание строящегося жилого комплекса. Там загорелся мусор на первом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.